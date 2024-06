Palio del Niballo, i test infiammano il pubblico

Prove ufficiali esaltanti quelle di mercoledì allo stadio ’Neri’ in vista della 67esima edizione del Palio del Niballo. Dopo le quasi 30 tornate di lunedì scorso, mercoledì ne sono state fatte 14 (10, nelle due serie di sfide previste dal regolamento), più altre quattro svolte da Luca Innocenzi del Borgo Durbecco. Perfetto il terreno di gara. E il pubblico ha gradito lo show. L’esito dei test ufficiali è stato questo: tre scudi al Giallo, due a testa per il Borgo Durbecco, il Rosso e il Verde, uno per il Nero. Le migliori performance cronometriche le hanno offerte due cavalli, All Our Dream (Giallo) con Gertian Gela detto Gege, nella prima serie (12.501 da sinistra e 12.581 da destra), e Magia Dei Sapori con Marco Diafaldi (Verde) nella seconda (12.402 da destra e 12.535 da sinistra).

Le prove ufficiali hanno anche detto che quattro Rioni, a parte il Nero, hanno almeno un cavallo che va sotto i 12.500 a destra: Rosso, Matteo Rivola su Coltre di Neve (12.448), Verde con Magia dei Sapori (12.402), Giallo con Ischia Porto (12.458) e Borgo Durbecco con Luca Innocenzi (12.491). Il Nero con Matteo Tabanelli è stato l’unico cavaliere che ha fallito un bersaglio, ma con Lethal Grey a sinistra ha fatto segnare un 12.645, e può fare di meglio. Con Kelly in Black ottiene 12.693 a destra. Green Commander il soggetto con cui Marco Diafaldi vinse nel 2023 non ha impressionato. Al termine delle prove ufficiali, Luca Innocenzi si è ripresentato in campo con Gun Jo, al quale era stata preferita la grigia Perfectly nei test ufficiali. Scende sino a 12.682 a destra ma il cavallo pare troppo inesperto per portarlo in gara nel 2024. Questo l’elenco dei cavalli presentati e abilitati per la gara dalla commissione veterinaria presente allo stadio: (Giallo) All Our Dream e Ischia Porto, (Rosso) Bide Tue e Coltre di Neve, (Verde) Green Coomander e Magia dei Sapori, (Nero) Kelly in Black e Lethal Grey, (Borgo Durbecco) Mister Armando e Perfectly.

Da quanto scaturito nei primi due giorni di prove, il Palio del Niballo 2024 potrebbe essere uno dei più incerti degli ultimi anni, con diversi binomi in grado di lottare per il successo, non è quindi scontato che basteranno le 5 canoniche serie di sfide, 20 tornate, per decretarne il vincitore. Per un ulteriore rifinitura in vista della gara del 23, previsto oggi un ultimo giorno di test liberi dalle 18.30 alle 21. Non sarà presente il cavaliere del Borgo Durbecco, il folignate Luca Innocenzi che questa sera parteciperà al Corte storico della Quintana di Foligno poi in programma, con la Giostra della Sfida, in notturna domani sera. Sempre questa sera, dalle 20 alle 23, Piazza del Popolo sarà presa d’assalto dagli sbandieratori e musici dei 5 rioni, per l’ultima rifinitura in campo gara in vista delle competizioni che si terranno sabato e domenica sera.

