Pavone d’oro, la finalissima si terrà sabato al teatro Masini di Faenza

Restano pochi biglietti disponibili per assistere, sabato alle 20.30 al Teatro Masini di Faenza, alla finale della 42esima edizione del concorso canoro ‘Il Pavone D’oro’ ideato da don Italo Cavagnini nel 1969 . Resta vincente il format della manifestazione: musica al 100% live grazie alla storica band del Pavone d’Oro capitanata dal Maestro Gabriele Bertozzi (pianoforte e tastiere) e composta da Gabriele Andrini (sax e chitarra acustica), Davide Montanari (chitarra acustica e elettrica), Filippo Foschini (batteria), Federico Domenicali (basso), Luca Piazza (pianoforte e tastiere). I musicisti di Artistation che accompagneranno i più piccoli sono invece: Edoardo Berti (batteria), Maria Ceroni (basso), Cesare Rossini e Agata Malmerenda (chitarra) e Leonardo Bertoni (tastiere).

Dalle tre semifinali sono stati scremati i 22 finalisti. Ecco chi resta in gara: Categoria A (fino ai 9 anni): Sofia Viggiano, Orlando Mele, Chiara e Giulia Lanzoni, Iris Cimatti. Lia Ponomarenko e Alice Lacchini; Categoria B1 (10-11 anni): Lorenzo Gubellini, Maria Elena Sana, Alice Ricci e Iacopo Graziani; Categoria B2 (12-14 anni): Viola Liverani, Daniela Tonelli, Alice Mordenti e Sara Calamelli; Categoria C (15-18 anni): Matilde Montanari e Giada Moretti, Angie Paganelli, Giada Guerrini, Alice Rinieri, Matteo Violani, Emanuele Tedaldi e Arianna Dardi. Hanno vinto la categoria scuole le classi 3aA e 3aD della Scuola Elementare Martiri di Cefalonia, mentre i tre premi speciali, assegnati dal comitato organizzativo, sono andati a Viola Zaccherini (A), Marta Xhebexhiu (C) e Francesca Mordenti della (B1). Prevendita oggi dalle 19 alle 20.30 alla sede del Pavone D’Oro, presso la parrocchia in via corso Europa 73.