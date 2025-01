Pd, Cortesi segretaria del ‘Suzzi’. E al circolo ‘D’Attorre’ si parla di trasformazioni urbane e politiche

Nell’ambito dell’assemblea del circolo Pd ‘Walter Suzzi’ di Borgo Montone è stata eletta la nuova segretaria. Dopo 12 anni di impegno, Emilia Iaccarino ha lasciato il ruolo di segretaria, chiudendo un lungo e proficuo mandato iniziato nel 2013. A lei è subentrata Claudia Cortesi, eletta all’unanimità dai presenti. La riunione si è svolta alla presenza del segretario comunale del Pd, Lorenzo Margotti.

Nel ringraziare Emilia Iaccarino per l’energia, la dedizione e la capacità di ascolto che hanno caratterizzato il suo incarico, il circolo ha espresso profonda gratitudine per il lavoro svolto in questi anni a favore della comunità. Ha poi rivolto vive congratulazioni a Claudia Cortesi per la sua elezione. "Siamo certi – hanno detto – che saprà affrontare questo nuovo incarico con senso di responsabilità, determinazione e spirito di servizio, portando avanti il dialogo con il territorio e rafforzando il ruolo del nostro circolo".

Intanto domani il circolo D’Attorre del Pd di Ravenna organizza un incontro dedicato alle trasformazioni urbane e sociali, un tema sempre più centrale per il futuro della nostra città. L’appuntamento è alle 20.30 nella sala Strocchi in via Maggiore 71.

Protagonisti della serata saranno Vittorio Martinelli, sociologo e autore del libro ‘Tracce della città che cambia’ e Alessandro Barattoni, candidato sindaco di Ravenna. Martinelli esplora nel suo libro come gli spazi urbani siano plasmati dai comportamenti delle persone. Le città non sono solo luoghi fisici, ma ecosistemi complessi che evolvono attraverso nuove esigenze, linguaggi e relazioni sociali. Le sue riflessioni offrono spunti interessanti per comprendere i cambiamenti in atto. Barattoni approfondirà come queste analisi possano orientare le politiche per Ravenna, con proposte concrete per affrontare le sfide della crescita urbana e migliorare la qualità della vita dei cittadini.