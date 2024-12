"Per la vigilia di rigore il pesce"

Anche per Michell Hernandez sarà un Natale all’insegna della famiglia.

"Passerò la sera della vigilia e il Natale con la famiglia di mio marito, staremo a Ravenna a casa di una cognata e penso mangeremo astice, baccalà o comunque specialità di pesce: mio marito è napoletano quindi sicuramente mangeremo pesce secondo la tradizione. Altri anni eravamo in tanti ma questa volta alcuni parenti andranno fuori città in vacanza quindi saremo di meno. Sarebbe stato bello poter vedere anche la mia famiglia per queste feste ma non sarà possibile perché abitano tutti molto lontano, in Messico".