Percorso in bici alla scoperta dei grandi alberi

Torna domenica 28 aprile ’Inalberiamoci in bici – Gli alberi difensori della salute e del clima’, un percorso in bicicletta alla scoperta dei grandi alberi del territorio, che forniscono un prezioso aiuto per la qualità dell’aria e per il clima.

Quest’anno l’iniziativa, rivolta a bambine e bambini, famiglie e adulti, si terrà a Villanova.

Il ritrovo è fissato alle 9 presso il parco di via Ungaretti a Villanova, di fronte all’Ecomuseo delle Erbe Palustri. L’itinerario toccherà sette punti di sosta presso alcuni degli alberi più importanti della frazione con la guida di esperti qualificati: nel Bagnacavallese ci sono bellissimi alberi con anche più di un secolo di vita.

La conclusione del percorso è prevista attorno alle 12.45 sempre presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri dove sarà possibile pranzare con menu dell’orto e del prato incolto (per prenotare il pranzo è necessario contattare l’Ecomuseo allo 0545 280920).r