Persolino Strocchi, un premio per la Memoria

Dalla 100 Km del Passatore all’Arena Borghesi, senza dimenticare il Palio e il Piedibus. Sono decine le iniziative a cui collabora da anni l’istituto professionale Persolino Strocchi di Faenza realizzando le grafiche, i manifesti e i volantini che raccontano le iniziative culturali della città. L’ultimo lavoro in ordine di tempo è stata la grafica del volantino della Giornata della Memoria 2024, realizzato attraverso un concorso di idee a cui hanno partecipato gli studenti. Nella giornata di martedì l’amministrazione comunale ha partecipato alla cerimonia di premiazione degli studenti che hanno vinto il concorso. "Da anni questo brillante, interessante e vivace istituto scolastico collabora con il Comune – ha detto il sindaco Massimo Isola durante l’incontro –. E questa tradizione, che ogni anno si rinnova, è sempre una bella occasione per incontrare giovani talenti e sensibilità che ci hanno aiutato a divulgare messaggi importanti per la nostra comunità". I prodotti grafici, un pieghevole e il quaderno della memoria, sono il frutto di un lavoro di ricerca e di riflessione. "Abbiamo affrontato un argomento che tocca le corde più profonde della nostra storia, cercando di trasmettere non solo fatti, ma emozioni e insegnamenti che possano sensibilizzare e informare" il commento di insegnanti e studenti dell’istituto.