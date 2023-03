Ravenna, incidente mortale a Piangipane. Uomo travolto e ucciso da un’auto

I rilievi dell'incidente mortale in via Piangipane (foto Corelli)

Ravenna, 16 marzo 2023 – Incidente mortale oggi pomeriggio in via Piangipane, a poca distanza dal centro della frazione di Ravenna. Un uomo è deceduto dopo essere stato investito da un’auto.

Poco dopo le 15 l’uomo, un 57enne della zona che stava facendo dei lavori, è stato travolto da una Mitsubishi. Subito è stato lanciato l’allarme con i sanitari del 118 che si sono precipitati sul posto ma per il 57enne non c’è stato niente da fare. Sul posto è intervenuta anche la Medicina del lavoro e la Polizia locale di Ravenna per i rilievi.