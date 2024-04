‘Piccola impresa, grande futuro’ è un successo

Si è conclusa nei giorni scorsi la seconda edizione del progetto ‘Piccola impresa, grande futuro’, iniziativa promossa da Confartigianato della provincia di Ravenna attraverso la propria commissione scuola con l’obiettivo di costruire ponti solidi tra il mondo della scuola e quello del lavoro, offrendo agli studenti degli istituti tecnici locali l’opportunità di entrare in contatto diretto con imprenditori e giovani collaboratori, approdati da poco nel mondo del lavoro. Il progetto ha coinvolto i principali istituti tecnici della provincia, tra cui l’Itis di Ravenna, la Callegari Olivetti di Ravenna, la Pescarini di Ravenna e Faenza, il Bucci di Faenza e il Polo Tecnico di Lugo, ed ha visto la partecipazione attiva degli studenti, che hanno avuto l’opportunità di interagire direttamente con imprenditori e giovani collaboratori, ponendo domande e apprendendo sulle opportunità e le sfide dell’imprenditorialità. In particolare, è emersa la grande importanza del rapporto umano all’interno delle aziende, oltre alle opportunità professionali offerte dalle realtà imprenditoriali locali, dove il lavoro assume spesso una dimensione più familiare e personalizzata rispetto alle grandi aziende. Confartigianato si impegna a promuovere la cultura imprenditoriale e a facilitare il passaggio dalla scuola al lavoro. La commissione scuola di Confartigianato ha in programma altri 2 progetti per i prossimi mesi: uno rivolto alle scuole medie, con l’obiettivo di informare i giovani studenti sulle opportunità future, coinvolgendo anche i loro genitori; l’altro, in collaborazione con un istituto tecnico di Ravenna, prevede la creazione di classi interamente dedicate all’apprendimento pratico, attraverso contratti di apprendistato di primo livello direttamente con le aziende locali, per preparare gli studenti al meglio per il mondo del lavoro.