Porte aperte al Conservatorio. Alla scoperta dei corsi

Questa è l’Open week del Conservatorio statale ’Verdi’, resso il Polo delle Arti, in piazza Kennedy 7, ogni giorno fino a venerdì, dalle 15 alle 19. Inoltre, sabato, sono previsti due turni: la mattina, dalle 9 alle 13, e il pomeriggio, dalle 15 alle 19.

Tutti i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare i corsi accademici tradizionali, assistendo a lezioni aperte o prove musicali di studenti solisti o in piccoli gruppi da camera. Si potrà inoltre di parlare con i professori degli strumenti di loro interesse, prenotando un appuntamento per un colloquio individuale. Sarà altresì possibile osservare i corsi accademici di nuova apertura, tra cui i corsi pop/rock suddivisi in pianoforte, canto, batteria, chitarra, basso elettrico e tastiere elettroniche, l’indirizzo di musiche tradizionali dedicato alle musiche da ballo della tradizione emiliano – romagnola, ma anche la musica elettronica con gli studi per la musica applicata alle immagini e con quelli per tecnico del suono.

Inoltre, per il prossimo anno accademico sono in attesa di accreditamento diplomi accademici sia di primo che di secondo livello. Questi includono clavicembalo e tastiere storiche, liuto, composizione pop/rock, violone, violino barocco, violoncello barocco, basso tuba (biennio), e musica applicata (biennio). Info: www.verdiravenna.it. In alternativa, si possono contattare i seguenti numeri di telefono : 0544 212373 oppure 0544 212069.