"Potremmo ricorrere in Cassazione"

Roberto Cantagalli (nella foto in alto), attuale direttore del Mar, Museo d’arte della città, all’epoca dei fatti non lavorava nella struttura ed è venuto a conoscenza di quanto accaduto in seguito. Ora, dopo che la Corte d’Appello di Bologna, presieduta da Maria Cristina Salvadori della seconda sezione civile, ha ribaltato quanto stabilito in primo grado, bisognerà decidere sul da farsi.

"Al momento – spiega Cantagalli – gli uffici legali del museo e dell’assicurazione, si stanno confrontando e stanno valutando se, in base alle motivazioni della sentenza, ci sono o meno i presupposti per andare in cassazione".

Amos Nattini realizzò le opere a partire dal 1923: una litografia per ogni canto dantesco. Le immagini sono a colori, l’autore utilizzò acquarello e olio, completando l’illustrazione delle tre cantiche, Inferno, Purgatorio e Paradiso rispettivamente nel 1928, 1936 e 1941.