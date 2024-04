Premiato il Comune per la riqualificazione dei bunker

In occasione della Liberazione, il comune di Cervia insieme ad altri 29 municipi della regione era presente in Regione alla cerimonia di consegna dei Vectors of Memory (targhe segnavia dei sentieri della memoria) simbolo della Liberation Route. A Cervia è stato dato il riconoscimento per il lavoro svolto con la riqualificazione dei bunker. Nel corso della celebrazione consegnato uno dei “Floor Vectors of Memory” assegnati alla Regione e progettati da Daniel Libeskind per la Fondazione Liberation Route Europe.