Premio Alberto Sordi al ‘Masini’ . Sette contendenti per la finale

I ‘Magnifici Sette’ alla conquista della 21esima edizione ‘Faenza Cabaret – Premio Alberto Sordi’. Il concorso riservato ai giovani comici, diventato negli anni sempre più importante a livello nazionale, come testimoniano le partecipazioni di artisti come Max Angioni e Davide Calgaro, ha riservato un colpo di scena, perché alla finale di lunedì 17 febbraio, in programma al teatro Masini, parteciperanno sette comici e non sei come da regolamento. Questa variazione è stata decisa al termine dell’ultima serata di selezione dal direttore artistico Pasquale Di Camillo, che insieme alla giuria formata da artisti, autori e giornalisti, ha valutato di altissimo livello le esibizioni dei 28 concorrenti, decidendo di ripescarne quattro invece dei soliti tre.

I vincitori delle serate di selezione sono stati Yassin Kefi di Carpi, Gianmario Martoccia di Torino e Claudio Giglio di Pavia, mentre come ripescati sono stati scelti Giulia Pont di Torino, Francesco Giacalone di Mazara del Vallo, Beniamino Rosa di Padova ed Emanuele Campisano di Napoli. Questi sette comici si contenderanno il premio di mille euro e gareggiarono per quello assegnato dal pubblico, dove i presenti alla serata finale potranno votare l’artista preferito con un sms.

Ancora una volta alla finalissima ci saranno partecipanti provenienti da tutta Italia, che porteranno sul palco diverse tipologie di comicità, dai monologhi alla stand up comedy. La finale sarà presentata dal comico Giovanni D’Angello (foto), che non avrà al fianco la moglie Penelope Landini come nelle scorse edizioni (partorirà infatti proprio in questi giorni), e l’ospite sarà il ventriloquo Andrea Fratellini. Prima dell’esibizione dei comici, valutati da una giuria che avrà come presidente Ruggero Sintoni, salirà sul palco Alice Redini, vincitrice della scorsa edizione.

I biglietti per la finale del Masini, dal costo di 18 euro l’intero e di 15 per i soci del Circolo I Fiori, oltre che per gli abbonati alla stagione del Comico del Masini, si possono acquistare in via Marescalchi 18 a Faenza, o il giorno della finale alle biglietterie del teatro faentino. Info: 338-8821229; polisportivaifiori@libero.it.

Luca Del Favero