Prende il via la Contesa Estense , oggi apre il mercatino medievale davanti alla Rocca

Ancora poche ore e la Contesa Estense avrà inizio. Dopo la cerimonia del giuramento delle alte cariche del Palio, avvenuta per la prima volta in forma pubblica e solenne, nella Chiesa del Carmine, l’apertura ufficiale è affidata all’allestimento del mercatino medievale che si svolgerà di fronte alla Rocca durante l’intera giornata di oggi e domani.

In serata, dopo l’apertura, alle 19, delle Osterie rionali organizzate come sempre sotto al porticato del Pavaglione, ci sarà l’avvio delle competizioni fra i quattro rioni della città, Brozzi, Cento, Ghetto e Madonna delle Stuoie, con le gare valevoli per la conquista del 3° Trofeo Sbandieratori Under 18 e del podio nelle prime due specialità, singolo e grande squadra, del 46° Palio Sbandieratori la cui classifica finale sarà pronta soltanto nella serata di domenica, quando verrà disputato il confronto nelle restanti specialità di coppia e singola squadra.

La Contesa non si fermerà per tutta la durata della settimana prossima, in attesa del secondo weekend di gare.