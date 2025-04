"Protezione civile, il mio impegno per le tre associazioni"

"Aiutateci ad aiutare". Questo il messaggio principe emerso dall’incontro del candidato sindaco della coalizione di centro-destra Nicola Grandi, accompagnato da Alberto Ancarani ed Edoardo Ricci per Forza Italia e da Ida Cenni per la lista civica Viva Ravenna, con una nutrita rappresentanza di membri di tre delle associazioni di volontariato e Protezione Civile convenzionate con il comune di Ravenna: Bizantina Ravenna, Pubblica Assistenza Città di Ravenna e Guardia Costiera Ausiliaria Ravenna.

La Protezione civile è “solo” una parte dei preziosi servizi offerti dalle tre associazioni, ciascuna specializzata anche in altre attività: assistenza organizzativo-operativa e logistica per Bizantina, assistenza socio-sanitaria per Pubblica Assistenza e soccorso a persone in acqua e imbarcazioni, oltre che protezione ambientale, per Guardia Costiera Ausiliaria. Ciò che le tre le associazioni rivendicano congiuntamente con forza e decisione è la loro completa disponibilità all’aiuto: "Nei confronti della amministrazione pubblica e dei cittadini ci poniamo con un atteggiamento di grande propositività – ha afferma Lorenzo Natali, consigliere della Bizantina-. La nostra volontà, che ancora una volta rinnoviamo con forza, è quella di aiutare e di essere di reale supporto a coloro che ne hanno bisogno".

"Da parte nostra – ha dichiarato Grandi – faremmo il possibile per permettervi di esercitare il vostro operato. Non capita tutti i giorni di sentire qualcuno che desidera così ardentemente di essere di aiuto agli altri e penso che, quando capita, si debba fare di tutto per metterlo nelle condizioni per espletare le sue funzioni".