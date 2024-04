"Riapro l’unico bar di San Bernardino"

Dopo aver assistito negli ultimi decenni alla chiusura di varie attività commerciali (tra cui il consorzio agrario, il macellaio, un’officina meccanica l’edicola, il barbiere, un ristorante e due negozi di abbigliamento) nonché di un servizio di pubblica utilità qual è l’ufficio postale (mentre lo sportello dell’unica banca presente in paese è attualmente aperto al pubblico una sola mattina a settimana), per San Bernardino, frazione lughese che conta circa 900 abitanti, l’apertura – anche se in questo caso si tratta dell’inaugurazione della nuova location dell’unico e attuale bar – di una nuova attività, non può che essere di buon auspicio. Stiamo parlando del bar Passaparola, che sabato, a partire dalle 16.30, s’inaugura, al civico 39 di via Stradone a poche decine di metri dall’attuale bar, il suo nuovissimo, moderno, ampio ed accogliente locale. Per l’occasione non mancherà un intrattenimento musicale con ‘Alfonso’ ed il suo ‘Live’ & Karaoke’.

"Non essendomi stato rinnovato, da parte della Cooperativa Culturale Ricreativa Nuova Unità (proprietaria dell’immobile) il contratto d’affitto – spiega Anna Foschini, titolare del locale prossimo all’apertura – mi sono trovata di fronte ad un bivio: chiudere definitivamente i battenti o proseguire la mia attività altrove. Ho optato per quest’ultima scelta che, pur comportando un investimento importante, consentirà al paese di continuare ad avere il ‘suo’ bar. Ce l’ho messa tutta, con l’auspicio di mantenere la clientela attuale e possibilmente poter contare sulla presenza di nuova".

Oltre al bar, con annesse tabaccheria, edicola e piccola cartoleria, il nuovo locale, che si estende su una superficie di circa 300 metri quadrati e che dispone di un ampio parcheggio, proporrà la ristorazione veloce (a pranzo) e una vineria.

Il bar Passaparola sarà inoltre una location tutta al femminile, visto che oltre alla titolare Anna vi lavoreranno tre dipendenti donne.

lu.sca.