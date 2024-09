Rifiuti abbandonati e multe a Ravenna, la rivolta dei locali: “Ricorso in blocco, la colpa non è nostra”

Ravenna, 14 settembre 2024 – Bar e ristoranti a cui sono state notificate le sanzioni per aver smaltito scorrettamente i loro rifiuti presenteranno ricorso in blocco. La notizia arriva da Mauro Mambelli, presidente di Confcommercio Ravenna e titolare del ristorante La Gardela di via Ponte Marino.

"Non possono essere incolpati gli imprenditori – spiega Mambelli – quando siamo di fronte a un disservizio di Hera, perché cassonetti e bidoni presenti, sono insufficienti. A questo si aggiunge che spesso Hera, di notte, non passa a raccogliere i cartoni e le cassette di plastica e legno che vengono lasciate appositamente per strada dalle attività. Vengono posizionati dai locali spesso sopra i tavolini e i camion di Hera dovrebbero raccoglierli entro la notte, invece capita che il giorno successivo siano ancora lì e dobbiamo riportarli all’interno perché non si possono lasciare lì quando ci sono i clienti".

Mambelli descrive una situazione di grande disagio da parte degli imprenditori. "Bisogna organizzare l’interno dei locali – prosegue – per tenere l’immondizia che deve essere poi smaltita nelle isole ecologiche nei momenti giusti, ma se i cassonetti sono pieni, bisogna riportare indietro i sacchi? Non è vero che i sacchi vengono abbandonati a terra quando i bidoni sono vuoti". Sotto accusa anche il tipo di contenitori utilizzati. "È pensabile – osserva Mambelli – che locali che danno da mangiare a centinaia di persone al giorno, possano produrre piccoli sacchetti di immondizia? Allora i cassonetti devono essere adeguati, non possono avere aperture con misure ridottissime. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, a smaltire i rifiuti nel modo corretto, ma ci devono essere i luoghi e i contenitori adatti per farlo. Insomma bisognerebbe fare un passo indietro".

Mambelli punta il dito anche su un altro fenomeno, quello dei cestini della carta che ormai vengono utilizzati come se fossero bidoni dell’immondizia. "Sono sempre stracolmi di sacchetti – conclude – di chi, evidentemente non vuole o non può tenerseli in casa. Non si possono più utilizzare per buttare la carta o qualunque altra piccola cosa, questo dovrebbe far riflettere sul fatto che il sistema di raccolta va rivisto, perché così non funziona".