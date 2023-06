Rissa al palio di Foligno, il vincitore del Niballo rischia il daspo

Rissa alle prove ufficiali della Quintana di Foligno, coinvolto il cavaliere Innocenzi, che rischia il Daspo. Cinque denunciati e tre feriti e almeno dieci persone coinvolte. E’ questo il bilancio, parziale, della rissa scoppiata domenica sera al Campo de li Giochi, in occasione delle prove ufficiali della Quintana della sfida di Foligno. Per la prima volta infatti questo appuntamento, per una modifica da poco apportata al regolamento, ha assunto maggior valore ai fini della Giostra. I migliori cavalieri delle prove, infatti, sono stati quelli che hanno potuto scegliere la migliore posizione di partenza per la Giostra del 17 giugno. Novità particolarmente sentita, che ha portato al Campo molti rionali. E’ allo scadere delle prove che la tensione scoppia. Coinvolti alcuni rionali del Morlupo e del Cassero, presente anche il cavaliere di quest’ultimo rione, Luca Innocenzi, reduce da un’ottima prestazione in pista. Al Campo arrivano anche gli agenti di Polizia, coordinati dal vicequestore Adriano Felici, che hanno proceduto d’ufficio. Non è ancora chiaro il motivo che abbia scatenato la ‘scazzottata’ ma i fatti sono finiti nelle mani della questura. Sembra che a scatenare il tutto sia stato un diverbio tra alcuni rionali, uno dei quali avrebbe insultato i familiari di Innocenzi. A quel punto, il cavaliere sarebbe intervenuto per difenderli. Non si conosce ancora l’identità dei cinque denunciati. Luca Innocenzi, 40 anni, oltre 60 giostre vinte in carriera, l’ultima poche settimane fa a Monterubbiano, è il miglior cavaliere D’Italia in competizioni storiche con la lancia, e il titolo l’ha conquistato, per la quinta volta, a Faenza nel novembre scorso, dove va ricordato nel 2022 ha vinto il Palio del Niballo, all’esordio, per il Borgo Durbecco. "Per cause ancora in corso di accertamento – spiega la nota della questura di Foligno divulgata – i cinque indagati hanno preso parte ad una violenta rissa con altre persone attualmente ignote". Tre delle persone denunciate sono state medicate al pronto soccorso, appunto, con ferite guaribili in 15, 10 e 5 giorni. Innocenzi, comunque, era stato ancora una volta il migliore al termine delle prove, avendo realizzato il miglior tempo e conquistando la possibilità di essere il primo a partire nella giostra del 17 giugno. Sempre se potrà farlo, in quanto anche l’Ente Giostra sta indagando sull’accaduto e potrebbe prendere importanti provvedimenti disciplinari.

Gabriele Garavini