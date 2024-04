Rita Massarenti con ’Home cooking’ Rita Massarenti presenterà il suo libro "Home cooking, questione di cuore, amicizia e...cucina" in un dialogo con Nevio Galeati alla Feltrinelli di Ravenna. La storia racconta di Sabrina, che diventa cuoca per passione e apre un ristorante a casa sua, trasformando poi il suo rapporto con Riccardo in una moderna osteria.