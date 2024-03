Rogo nel centro revisioni auto. Distrutto un furgone dell’officina che fu salvato dall’alluvione

All’alba di ieri mattina, un incendio ha distrutto un furgone ricoverato presso il centro revisione auto e moto Cormec di Fornace Zarattini. Il proprietario di un’azienda vicina ha sentito l’allarme sonoro del centro revisioni intorno alle 6.30 e, avvicinandosi, ha visto del fumo fuoriuscire dalla saracinesca abbassata. La sua segnalazione ha portato l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco con squadra, autoscala e autobotte. Fosse scoppiato durante la notte, l’incendio avrebbe potuto avere conseguenze più pesanti.

All’interno del garage, i pompieri hanno trovato un furgone Peugeot Bipper ancora avvolto dalle fiamme, prontamente domate in pochi minuti. Nonostante le pareti annerite e la serranda da riparare, il centro revisioni di via Faentina, affiliato a Confartigianato, ha continuato la sua attività a pieno regime e senza interruzioni, come spiega il responsabile Fabrizio Sbaraglia.

Va notato che lo scorso maggio, l’impresa Cormec, come altre nella zona, aveva subito danni significativi a causa di un’alluvione, con un metro d’acqua che aveva sommerso e distrutto gli archivi. Nonostante ciò, i mezzi e gran parte delle attrezzature erano stati riparati, incluso il furgone ora distrutto dalle fiamme, che era stato salvato dopo essere stato asciugato e rimesso in strada.

Questo veicolo era utilizzato per compiti esterni, come prelievo di attrezzature e spostamenti vari. Riguardo alle cause dell’incendio, sembra da escludere un atto doloso, considerando che è stato necessario forzare la serranda per accedere alla rimessa. Si ipotizza un corto circuito nell’impianto elettrico, forse compromesso già dall’alluvione dello scorso maggio.