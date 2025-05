Morgese punta sull’università: "Occorre un vero Campus"

La Democrazia Cristiana, con il candidato sindaco Giovanni Morgese, chiede più attenzione per l’università. "È una risorsa preziosa, ma oggi è un potenziale inespresso. I corsi di laurea ci sono, ma la ricerca, l’innovazione e l’indotto economico mancano, sono limitati al solo Dipartimento di Beni Culturali e al Centro Interdipartimentale Cirsaper le scienze ambientali".

Morgese rilancia la sfida: "È tempo di costruire un campus universitario che sia motore di sviluppo per la città e per l’intera Romagna. Oggi l’università a Ravenna è frammentata: corsi di laurea in sedi storiche poco funzionali, senza spazi comuni, mensa o residenze. Gli studenti si spostano tra aule piccole e mal collegate. La ricerca scientifica è limitata ai soli ambiti di beni culturali e ambiente, mentre non c’è un filo conduttore tra i corsi e la relativa attività di ricerca che spesso risulta concentrata su Bologna, mentre Ravenna resta ai margini. Al contrario, Cesena ha puntato su aree strategiche del territorio come architettura, l’agroalimentare e ingegneria informatica, costruendo un ecosistema di ricerca, impresa e servizi che attrae studenti, ricercatori e finanziamenti. Ravenna ha le potenzialità per fare lo stesso, ma serve una visione chiara e un impegno concreto. La Dd propone poi di istituire a Ravenna un Dipartimento di Medicina Traslazionale e Clinica, in sinergia con l’ospedale di Ravenna e l’Ausl Romagna".