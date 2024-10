Rosetta Berardi presenta il suo libro di poesie

Giovedì alle 18, nella libreria Feltrinelli di Ravenna in via Diaz 14, ci sarà la presentazione del libro di Rosetta Berardi (nella foto) ’Un paese nell’anima. Poesie e immagini’, fresco di stampa per le Edizioni del Girasole.

Il volume reca le introduzioni di Ermanna Montanari (cofondatrice del ’Teatro delle Albe’, del ’Centro di Ricerca Vocale e Sonora Malagola’ e condirettrice artistica degli spettacoli classici del Teatro Olimpico di Vicenza) e di Domenico Amoroso (già promotore del Museo d’Arte Contemporanea e direttore dei Musei Civici di Caltagirone, ora

sovrintendente scientifico del Museo della Ganzaria).

Le liriche di Rosetta Berardi sono suddivise in quattro capitoli: ’Poemetti dell’inconscio’, ’Appunti di viaggio’, ’In forma di haiku’, ’Dediche’. Il volume è corredato da 15 foto a colori dell’autrice sul paese natio. L’incontro sarà condotto da Serena Simoni, critica e storica dell’arte e oltre all’autrice sarà presente Ermanna Montanari.