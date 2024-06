San Rocco, lavori al campo da calcio allagato

Cittadella dello Sport, Cavallerizza, palestre scolastiche e non solo. Sono diversi gli investimenti che interessano gli impianti sportivi di Faenza e che nei prossimi mesi vedranno la luce. Alcuni interventi migliorativi sono già conclusi, altri sono stati appaltati e altri ancora sono in cantiere, o in via di progettazione. Qualche giorno fa la giunta manfreda ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla riqualificazione del campo sportivo di San Rocco in via Ravegnana-via Granarolo. Un intervento da 400mila euro finalizzato a ripristinare la funzionalità del campo da calcio sul quale sarà sostituito il manto in erba sintetica a intaso polimerico, con relativa rimozione e ripristino degli strati sottostanti consistenti in tappetino elastico e guaina impermeabile. Nel maggio del 2023 il campo sportivo fu colpito dagli eventi alluvionali e per questo la struttura commissariale ha destinato 200mila euro di contributo, allocato sul fondo alluvione. L’impianto di San Rocco consta di un campo da calcio regolamentare e due campetti più piccoli dove si allenano e giocano le squadre giovanili. È adiacente all’omonimo istituto comprensivo, nella cui struttura si trovano anche la palestra e gli spogliatoi. Nel settembre del 2010 l’intera parte esterna del centro sportivo subì un intervento di riqualificazione nel quale il manto in erba naturale fu sostituito dall’erba sintetica. San Rocco fu quindi il primo campo artificiale di grandi dimensioni a essere realizzato in provincia di Ravenna. All’epoca fu l’Olimpia Costruzioni di Forlì a occuparsi della trasformazione. L’intervento fu finanziato con 300mila euro di risorse comunali. Inizialmente l’opera prevedeva l’installazione del manto artificiale solo nel campo grande, ma con l’avanzo dei lavori pari a circa 40mila euro si procedette nell’anno successivo alla copertura totale anche del campetto più piccolo.

Quest’anno la nuova riqualificazione del campo di San Rocco come detto sarà finanziata con 200mila euro messi a disposizione dalla struttura commissariale, a cui si aggiungeranno altri 200mila euro di risorse comunali. I fondi saranno recuperati per circa 30mila euro dall’avanzo del mutuo relativo alla riqualificazione e alla messa in sicurezza della circonvallazione del 2018, che non era stato interamente erogato per il verificarsi di economie a conclusione dei lavori. Altri 102mila euro saranno invece stanziati dall’avanzo vincolato da mutui per investimenti, e per i rimanenti 68mila euro si ricorrerà a un mutuo richiesto a Cassa Depositi e Prestiti. I lavori saranno appaltati direttamente seguendo le normative della ricostruzione, con l’obiettivo di concludere il cantiere entro settembre, per l’inizio del campionato di calcio.

Damiano Ventura