"Saremo su tutti i media inglesi"

"Io credo che a Ravenna il turismo non manchi – commenta Elena Mecalli – e con la visita dei reali d’Inghilterra e Mattarella ci potrà essere solo un ritorno maggiore. Saremo su tutti i giornali e telegiornali inglesi: la pubblicità non guasta mai. L’apertura del Museo Byron è sicuramente un elemento che di per sé può attirare un maggior numero di turisti britannici, a maggior ragione se vedranno che anche re Carlo e Camilla lo hanno visitato. Per quanto riguarda giovedì, non sono preoccupata perché io abito nel forese e di certo non mi azzarderò ad avvicinarmi al centro. Vederli dal vivo? Non mi interessa assolutamente, lo posso fare in televisione".