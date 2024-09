Sassofono e organo a San Vitale. Pepito Ros in duo con Vebber

Dopo il concetto della giapponese Mari Mihara lo scorso 26 agosto, prosegue il tradizionale appuntamento del lunedì con la musica d’organo in San Vitale. Particolarmente accattivante e originale la proposta musicale in programma alle 21.15 di domani sera alla basilica San Vitale: al sassofono soprano si esibirà Pepito Ros, in duo con Simone Vebber, uno dei nomi di punta del panorama organistico italiano del momento.

Partendo da brillanti riletture di pagine di Antonio Vivaldi e Domenico Cimarosa, il Sax e l’Organo intratterranno gli ascoltatori con sperimentazioni e spunti etnici e jazz offerti da composizioni contemporanee originali.

La consueta introduzione all’ascolto delle 20 sarà questa settimana a cura del Dottor Michele Bosio. In abbinamento alle conferenze e ai concerti, sempre premiati ogni lunedì da un pubblico numeroso e interessato, prosegue fino al 10 settembre al Mercato Coperto Ravenna la mostra fotografica: ’Il Festival Internazionale di San Vitale: la storia’.

Ingresso al concerto, introduzione all’ascolto, catalogo generale del Festival e consumazione-omaggio: 15 euro.