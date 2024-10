Sax e piano al Suffragio con Helleck e Moscatello

Il quinto appuntamento del festival ’Rossini Open’ andrà in scena domani alle 20.30 nella Chiesa del Suffragio di Lugo (via della Libertà 1) con protagonista il ’Duo Archipelago’, formato da Caroline Halleck (sax) e Luigi Moscatello (piano).

Caroline Halleck, musicista nata negli Stati Uniti ma da tempo residente in Italia, è vincitrice come solista di numerosi concorsi, fra cui il ’Concorso Concerto’

dell’Università della Georgia e il ’Premio Nazionale delle Arti’ in Italia

Caroline Halleck proporrà assieme al pianista imolese Luigi Moscatello (allievo di Valentina Berman e Bruna Bruno, vincitore di svariati concorsi e attivissimo nella musica da camera, nonché docente alla scuola Vassura-Baroncini di Imola) un programma assai collaudato che offre il destro ai musicisti per esaltare il timbro potente, sensuale, avvolgente, nitido e ricco del sassofono, strumento moderno inventato a metà Ottocento che spopola fino ad oggi, definitivamente entrato nel repertorio dei più grandi virtuosi e delle orchestre.

Il programma della serata, dal titolo ’Orizzonti Armonici’, prevede l’esecuzione di opere contemporanee di Laura Mvula (’Sing to the moon’), Amanda Harberg (’Court Dances’), Daniele di Bonaventura (’Maria e il Mare’), Pedro Iturralde (’Pecueña Czarda’) e Fazil Say, il grande virtuoso turco del pianoforte classe 1970, fra i più apprezzati ed eseguiti compositori d’oggi, di cui si potrà ascoltare la ’Suite per sassofono’ op. 55 in sei movimenti, composta nel 2014: oltre 23 intensi minuti di musica in cui Fazil Say esplora davvero tutte le possibilità del magico strumento.

I biglietti sono in vendita online sul sito www.vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket. Durante i giorni di spettacolo, la biglietteria fisica aprirà nel luogo dell’evento un’ora prima del concerto.

Il costo del bigliettto è di 10 euro. Per info e prenotazioni: 0545-299542 - biglietteria@teatrorossini.it o www.teatrorossini.it.