Schiaffi e morsi al compagno. Donna patteggia i maltrattamenti

La notizia è che questa volta il maltrattante è lei. L’unico comune denominatore è la concausa come (non infrequente) fattore scatenante delle violenze domestiche: l’abuso di alcol. Alla fine, ieri mattina, una 40enne residente a Ravenna ha patteggiato una pena a 18 mesi davanti al Gup Andrea Galanti. La donna, difesa dall’avvocato Cristina Bernardo, ha peraltro già avviato un percorso di disintossicazione ed è in cura. E tutto questo grazie anche alla premura dell’ex convivente che, pure avendola inizialmente denunciata, non l’ha abbandonata alla sua sorte.

Le violenze da parte della donna consistevano principalmente in schiaffeggiamenti ripetuti e morsi, anche profondi. A partire dall’aprile 2022, la donna, abusando sistematicamente di sostanze alcoliche, più volte nel corso della stessa settimana si era resa protagonista di forti liti col compagno fatte di urla, insulti ad alta voce e vere e proprie aggressioni fisiche principalmente con schiaffi e morsi. In una occasione, ad aprile 2023, aveva morso il convivente all’avambraccio fino a farlo sanguinare, altre volte si era accanito su di lui colpendolo con schiaffi al volto. Inquietante un episodio accaduto sempre ad aprile dell’anno scorso quando, pur trovandosi in stato di ubriachezza, la donna aveva fermato l’automobile, con a bordo i figli piccoli, in una piazzola, per poi successivamente addormentarsi al volante. Le aggravanti a carico dell’imputata era diverse: lo stato di abituale alterazione da sostanze alcoliche, la presenza di minorenni, da ultimo l’avere commesso i fatti nei confronti di una persona a cui era legata da relazione affettiva.

l. p.