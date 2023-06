Scuola Ricci Muratori, approvato il progetto per installare pannelli fotovoltaici La giunta di una città italiana ha approvato un progetto di pannelli fotovoltaici sulla scuola primaria e secondaria Ricci Muratori, per un significativo risparmio energetico. Il progetto è finanziato dal Pnrr per un valore di 210mila euro.