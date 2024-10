"Servizi a 360° per l’autovettura"

La storia del Centro Assistenza Automobile Cervese nasce nel 1977 con l’Autodemolizione di Luigi Savoia, specializzata nell’autodemolizione e nel commercio di auto nuove e usate. Nel 1999 subentrano le figlie Monica e Michela, insieme a Franco Manzi e Fabrizio Perini, dando vita al Centro Assistenza Automobile Cervese e Uniauto, di cui oggi è socio anche Thomas Manzi. Attualmente, l’attività ha due sedi, una a Montaletto di Cervia in via del Lavoro n.29, e una a Pinarella, al civico n.220 di via Caduti per la libertà. "La nostra realtà – hanno spiegato i soci – si occupa a tutto tondo di fornire un servizio per i propri clienti al fine di garantire supporto, professionalità e disponibilità per tutto ciò che riguarda l’autovettura".

Il Centro Assistenza Automobile Cervese e Uniauto offrono molteplici prestazioni, tra cui, nella sede di Montaletto, un centro di revisione auto e moto, un magazzino con pezzi di ricambio, depositeria dei mezzi sottoposti a sequestro guidiziale, autodemolizione, officina, ricarica di impianti di aria condizionata, noleggio auto; mentre la sede di Pinarella di Cervia, diventa complementare, con tutti i servizi dedicati all’auto, ovvero revisione auto e moto, soccorso stradale, pratiche automobilistiche con delegazione Aci Automobile Club d’Italia, rinnovo patenti e passaggi di proprietà. "Il Centro Assistenza Automobile Cervese e Uniauto – hanno aggiunto i titolari – contano sulla passione e sulla professionalità dei cinque soci e di dodici dipendenti, qualificati e disponibili, che ogni giorno forniscono ai clienti la massima affidabilità e competenza nella gamma completa dei servizi dedicati all’automobile. Insomma, una base di persone che garantisce professionalità e qualità del servizio.

Questa attività punta ogni giorno a venire incontro alle esigenze dei clienti, garantendo una competenza e una preparazione specifica, nonché accoglienza e gentilezza, con lo scopo di fornire un servizio a 360 gradi, in grado di risolvere tutte le problematiche". Da quasi 50 anni questa realtà soddisfa infatti le esigenze legate all’automobile in ogni passaggio di vita dei mezzi, con la propria cordialità, efficienza e dedizione al lavoro. Il Centro Assistenza Automobile Cervese si trova al civico 29 di via del Lavoro, a Montaletto di Cervia. Leader nel settore auto, assistenza, revisione e autodemolizione, il Centro Assistenza Automobile Cervese offre anche servizio di soccorso stradale.

Si tratta di una realtà a carattere familiare, ma moderna, dinamica e sempre al passo coi tempi, in grado di risolvere qualsiasi criticità. Centro Assistenza Automobile Cervese svolge ogni lavoro con la massima serietà, al fine di soddisfare le esigenze dei propri clienti e nel pieno rispetto dell’ambiente.

Scendendo nel novero delle caratteristiche e dei servizi, effettua ricarica condizionatori, demolizione camion, ricarica aria condizionata, soccorso stradale. Ancora: il Centro si occupa di revisioni, revisione moto, revisione auto, autodemolizione, centri di demolizione autorizzati, vendita ricambi auto usati nonché demolizioni di veicoli industriali.

Per quanto riguarda i ‘prodotti’, impianti a metano, impianti a gpl, autoricambi, ricambi usati, freni per autoveicoli, pezzi di ricambio originali, ricambi per auto, ricambi multimarca e ricambi per fuoristrada.