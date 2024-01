Si è spento Vittorio Bottaccini. Allenò la Robur negli anni 60

A gran parte degli appassionati della pallavolo Vittorio Bottaccini - scomparso ieri all’età di 83 anni - non dice molto, ma il suo nome è strettamente legato alla Robur che a metà degli anni Sessanta tornò clamorosamente nella massima serie dopo una ‘crisi’ durata quasi un decennio. Era il giovane allenatore di un gruppo di ragazzi che – a ranghi pieni – si tolsero le loro belle soddisfazioni con un settimo posto (su dodici squadre con un bilancio di 10 vittorie e 12 sconfitte) che aveva richiamato al palazzetto dell’ippodromo centinaia e centinaia di sportivi.

E fra le vittime illustri, specie nel ritorno con otto ‘centri’ su undici partite, ci furono squadroni come la Virtus Bologna (doppio 3-2), Minelli Modena, Ciam Modena e Olimpia Vercelli. Da ricordare inoltre che parecchi roburini fra questi, qualche mese prima, avevano conquistato il titolo tricolore Juniores a spese del favoritissimo ed ambizioso Cus Parma. Poi quella Robur risentì fin troppo le partenze di assi come Mario Mattioli e Giancarlo Bondi, trasferitisi alla Ruini Firenze, tant’è che nella stagione successiva i biancazzurri del Ricreatorio, in edizione ancora più baby-face, retrocessero ed in gran parte di loro s’accasarono ai Portuali, capaci di salire in A nel giro di tre anni. E così Bottaccini li accompagnò nella palestra di via Antico Squero poi pian pianino uscì di scena, dedicandosi sempre più al lavoro (fotografo con annesso negozio nel borgo San Rocco). Lascia la moglie Silvia Zoli, ex pallavolista della Virtus, ed il figlio Simone, apprezzato allenatore di calcio a 5.

u.s.