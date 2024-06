Si scaglia contro i vicini e l’auto della compagna

È stato un pomeriggio decisamente movimentato e a tratti di grande paura ed apprensione quello dell’altro giorno, venerdì, nella frazione lughese di San Bernardino. Stando a varie e attendibili testimonianze un 36enne del posto, in evidente stato di alterazione psicofisica, al culmine a quanto pare di un acceso litigio con la compagna, ha mandato in frantumi utilizzando una zappa da giardino i vetri dell’auto di lei. Alla vista di quella scena e comprensibilmente spaventata la giovane è fuggita a piedi in lacrime, inseguita dal compagno, che però alla vista delle forze dell’ordine che nel frattempo si erano precipitate sul posto si è visto costretto a desistere.

È inoltre emerso che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, nello stesso pomeriggio si era reso protagonista di un’aggressione verbale nei confronti di un’ignara coppia di coniugi, suoi dirimpettai, che erano tranquillamente seduti sotto il porticato della propria abitazione, rivolgendo loro gravi minacce, scagliando un vaso contro la loro villetta, strappando una porzione di siepe, arrecando danni a un cancelletto e addirittura arrivando a sferrare al marito un calcio a una gamba.

Non solo, ma prima di accanirsi contro l’auto della compagna spaccando i quattro finestrini e il lunotto, nonché provocando una vistosa crepa al parabrezza, ha aggredito verbalmente, minacciandola, una ragazza che stava passando a piedi lungo la strada. Spaventata, la giovane ha raggiunto in fretta e furia la coppia di coniugi sotto il porticato. Non appena il 36enne ha però scavalcato la siepe dirigendosi verso i tre, la ragazza è corsa sul retro, trovando una porta aperta e barricandosi all’interno della casa dei coniugi.

Questi ultimi sono invece rimasti all’esterno. È stato in quei frangenti che il marito, raggiunto da un calcio a uno stinco, si è rifugiato in casa assieme alla moglie, per poi allertare immediatamente le forze dell’ordine. E nello stesso pomeriggio il 36enne, rientrato nel cortile della propria abitazione, ha afferrato una zappa, è tornato di nuovo in strada e ha sfogato la sua ira contro la vettura della compagna.

Sul posto sono tempestivamente intervenute due volanti dellapolizia di Stato, una pattuglia dei carabinieri, unitamente ad un’ambulanza ed in seguito al mezzo avanzato di soccorso con a bordo il medico. Il concitato episodio si è concluso con il trasporto in ambulanza del giovane all’ospedale di Lugo, dove ieri mattina era ancora ricoverato.

Al momento non sono stati presi provvedimenti nei confronti del 36enne, ma sono in corso accertamenti da parte della polizia.

l.s.