Silvio Orlando a Russi, è sold out. Il teatro crea la lista di attesa

Dopo il tutto esaurito registrato nel primo appuntamento della stagione di prosa, il Teatro Comunale di Russi ne segna immediatamente un altro con il secondo, in programma questa sera (alle 20.45). Dopo Giuseppe Battiston arriva un altro degli attori più amati e conosciuti dal pubblico italiano, per molti un interprete di culto: Silvio Orlando in ’Ciarlatani’, l’esilarante commedia di Pablo Remón.

Nonostante i biglietti per lo spettacolo siano esauriti, è possibile iscriversi alla lista d’attesa chiamando la biglietteria del teatro al numero 0544 587690.

’Ciarlatani’ (nella foto) racconta la storia di due personaggi legati al mondo del cinema e del teatro, Anna Velasco e Diego Fontana. Questi due personaggi sono collegati dalla figura del padre di Anna, Eusebio Velasco, regista di culto degli anni ’80, scomparso e isolato dal mondo.

Le storie sono raccontate in parallelo, si alimentano a vicenda, sono specchi degli stessi temi, una commedia in cui gli attori viaggiano attraverso decine di personaggi, spazi e tempi.

Una satira sul mondo del teatro e dell’audiovisivo, ma anche una riflessione sul successo, sul

fallimento e sui ruoli che ricopriamo, dentro e fuori la finzione.