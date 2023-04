Sorriso di Giada, Pasqua in Prefettura

Questa mattina, alle ore 10, l’associazione il Sorriso di Giada, in collaborazione con All Sailing 2.0, i Fabio Marzufero e Ferrino Fanti organizzano la manifestazione ‘Pasqua in Prefettura’. Si tratta di un’iniziativa solidale, inclusiva e pacifica volta all’aggregazione e all’informazione relativa alle problematiche della disabilità che affliggono tante persone. "Si tratterà di un momento per celebrare l’uguaglianza – spiega in una nota l’associazione ‘Il sorriso di Giada’ - e abbattere le barriere dell’indifferenza. Saranno presenti classi di alunni comprendenti le scuole Montanari, Mordani, Garibaldi primaria, Garibaldi infanzia, Pascoli, Randi, Gugu Rasponi, Engim, Ricci Muratori, scuola dell’infanzia Freccia Azzurra per un totale di circa 350 bambini accompagnati da insegnanti e dirigenti scolastici i quali faranno visita al Palazzo del Governo.

Gli alunni si cimenteranno in canti e suoneranno strumenti musicali. Verranno inoltre donate ai bambini presenti uova pasquali grazie a Millepiedi Viaggi di Francesca Bedei, Camporesi distribuzione di Luciano Camporesi, Coop Alleanza 3.0, Esp di Ravenna e della associazione ‘Il sorriso di Giada Odv’.

La scuola Engim, che ha contribuito alla donazione di uova Pasquali, regalerà inoltre magliette che verranno indossate per l’occasione.

Sarà presente all’evento la direttrice di Engim, Rina Giorgetti.