Sosta a pagamento mezz’ora in meno. E abbonamenti aperti a più persone

Mezz’ora in meno di sosta a pagamento, una platea più ampia che può richiedere abbonamenti per parcheggiare negli stalli blu e un nuovo posto auto per residenti in via Taglioni. Sono queste le modifiche approvate dal Consiglio comunale di Bagnacavallo al Regolamento della sosta cittadina al termine della fase sperimentale dopo l’ok del marzo 2022, a seguito anche di osservazioni arrivate dai residenti.

Innanzitutto, tra le modifiche apportate al Regolamento, che disciplina la sosta in centro storico e il transito nelle zone a traffico limitato, si è deciso di ridurre i tempi della sosta a pagamento portando l’orario finale dalle 19 alle 18.30. "In questo modo si è accolta – evidenzia l’assessore alla Polizia locale di Bagnacavallo, Alfeo Zanelli – una richiesta dei commercianti del centro storico. Entro l’anno verranno modificati i cartelli, che oltre a indicare i nuovi orari non riporteranno più il divieto di sosta per gli spazzamenti notturni, in quanto il servizio viene effettuato con nuove modalità che non rendono più necessario lo spostamento delle auto".

Si sono inoltre apportate modifiche in tema di abbonamenti a pagamento negli stalli blu, allargando la platea dei potenziali richiedenti. A questo proposito, le informazioni dettagliate sulle vie interessate si trovano sul sito del Comune.

Infine, per quanto riguarda i cosiddetti stalli gialli (posti auto riservati ai residenti in apposito stallo di sosta numerato) se n’è istituito uno nuovo in via Taglioni, per il quale possono fare richiesta anche i residenti delle vie intersecanti.

"Con l’approvazione di queste modifiche – conclude l’assessore Zanelli – si fa un altro passo in avanti nella ricerca di soluzioni che migliorino la possibilità di sosta per chi viene nel centro di Bagnacavallo per usufruire dei vari servizi e della attività presenti, ma anche per i residenti che hanno necessità di sostare nei pressi delle loro abitazioni".