Sparatoria in strada a Santerno. Gambizzato un uomo di 47 anni

I colpi sono stati esplosi a ripetizione. E alcuni hanno centrato a una gamba un 47enne cittadino albanese. Una sparatoria che sa di regolamento di conti, quella che l’altra sera ha squarciato il silenzio che avvolgeva le case di Santerno, a pochi passi dal centro della frazione. Un episodio senza testimoni, a detta dai carabinieri che indagano sull’accaduto, anche se nelle ultime ore sono state ascoltate diverse persone. Il ferito ha alcuni precedenti di polizia. In ospedale è finito in condizioni non gravi, anche se dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico. L’aggressore che gli ha sparato contro è poi fuggito a piedi e da venerdì sera è caccia all’uomo. I colpi sono stati esplosi quando erano circa le 23, a distanza ravvicinata. I due uomini si trovavano nei pressi di una bar, il Vamonos Cafè, all’angolo tra le vie Santerno-Ammonite e Repubblica. Il ferito si trovava lì poco prima, ieri la titolare è stata convocata in caserma per riferire sui possibili antefatti. Al momento il riserbo degli investigatori è massimo. Non è chiaro se il primo alterco sia avvenuto all’interno del locale. Il 47enne albanese né è cliente abituale, nel paese lo descrivono come una persona tranquilla.

Da chiarire c’è anzitutto il movente che ha portato l’ignoto sparatore a premere il grilletto più volte. Né è chiaro se lo stesso fosse intenzionato ad uccidere o, semplicemente, a dare una lezione al rivale, dato che almeno alcuni spari sarebbero stati esplosi verso il basso. Sono già state ascoltate alcune persone presenti in strada, inoltre verranno acquisite le immagini di eventuali telecamere di sicurezza sparse nella zona.

