Spettacoli e sport per la sagra

Inizia oggi la ‘Sagra delle Alfonsine’. Si inizia alle 19, in piazza Gramsci, con le esibizioni dei cori della primaria e dell’Università per adulti. Alle 19.45 da piazza Resistenza parte una podistica; alle 20, in piazza Gramsci, esibizione di judo e alle 21, in piazza Resistenza, spettacolo ‘Rising star show’ del gruppo Arca. Si prosegue domani alle 19.30 in piazza Gramsci, con ‘PiuMe’, spettacolo di teatro-circo del Teatro Appeso (sarà replicato sabato alle 19.30). Seguirà una sfilata di moda a cura della rete di imprese Alfonsinè. Alle 20.45 da piazza Resistenza partirà la pedalata per il centro che terminerà con l’inizio delle proiezioni del fotoclub Controluce, per una serata dedicata alla cultura nordafricana. Sabato alle 21, in piazza Resistenza, saggio di ginnastica artistica (a cura di Saga), esibizione dell’orchestra Luca Zack Show (piazza Gramsci alle 21.15), per una serata dedicata al Senegal.