Stop alle bollette 7 mesi Lo chiedono gli alluvionati Petizione firmata da 600

È con "grande partecipazione" che i cittadini di Ravenna e dintorni hanno risposto all’appello lanciato mediante una petizione promossa da una cittadina alluvionata di Fornace Zarattini, Alessandra Musumeci (nella foto). Nel documento, intitolato “Stop pagamento utenze domestiche per i cittadini alluvionati”, si chiede per tutti i cittadini alluvionati del comune di Ravenna di non pagare le utenze domestiche, ovvero luce, acqua, gas, rifiuti, canone Rai per un periodo che va da giugno 2023 a dicembre e il Consorzio di bonifica per i prossimi 10 anni. Il periodo estivo e la modalità “vecchio stampo“ cartaceo, non hanno impedito che i fogli per la raccolta firme si diffondessero a Ravenna e provincia, così cittadini di Fornace Zarattini, di Ravenna, di San Michele, di Villanova, di Roncalceci, di San Pietro in Trento, di Coccolia e dintorni hanno firmato la petizione consentendo di oltrepassare la quota richiesta dal Comune per la presentazione, ovvero più di 600 firme che la stessa promotrice consegnerà agli uffici comunali. Ma la petizione "si sta allargando a macchia d’olio su tutto il territorio alluvionato, infatti anche Lugo, Sant’Agata, Conselice e Lavezzola la stanno diffondendo. Confidiamo che gli enti di competenza provvederanno ad esaudire la richiesta. Stanno arrivando bollette dell’energia elettrica, dopo la sospensione, che oltrepassano i 1000 euro solo per il periodo giugno - luglio a causa dell’utilizzo dei deumidificatori nelle abitazioni alluvionate da asciugare".