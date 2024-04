Storie di vita raccontate al teatro da tredici cervesi

Si è conclusa con successo al teatro comunale la prima edizione del progetto ’La Compagnia dei Racconti’, che ha svelato a ha svelato le storie di vita raccolte in questi mesi, attraverso le voci intense ed emozionate di volontari e testimoni. In tanti a teatro per ascoltare brani di racconti di vita raccolti e custoditi nella pubblicazione (disponibile presto presso la biblioteca comunale) e accompagnata dall’esposizione delle fotografie tratte dagli archivi privati di famiglia; tredici i protagonisti.