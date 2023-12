Stratos, la mostra non finisce

La mostra ’Amorevolmente progredire, amorevolmente regredendo. La ricerca vocale di Demetrio Stratos 1970-1979’ allestita a Palazzo Malagola terminata ieri, tornerà a partire dall’8 gennaio fino alla fine del mese. Una decisione presa a seguito dell’alta affluenza La mostra è curata dai due co-direttori di Malagola, Enrico Pitozzi e Ermanna Montanari, e riguarda la presentazione - in forma espositiva - di una selezione di materiali dell’Archivio Demetrio Stratos, acquisito a dicembre 2022 dal Comune di Ravenna, con co-finanziamento della Regione, direttamente da Daniela Ronconi Demetriou – vedova Stratos – e ha trovato in Malagola un luogo ideale di conservazione, fruizione e valorizzazione. Si tratta di un fondo che rappresenta il primo, fondamentale nucleo in espansione di un patrimonio di rilevanza primaria tanto nell’ambito della ricerca vocale e sonora, quanto in quello degli archivi d’artista.

Un fondo costituito dalla documentazione raccolta dapprima da Demetrio Stratos nel corso della sua attività e, successivamente alla sua scomparsa, da Daniela Ronconi Demetriou. Si tratta di ocumentazione audiovisiva di performance, lezioni e concerti agli appunti preparatori legati alla sua produzione artistica, dai materiali che ripercorrono gli stretti legami con altri artisti – John Cage su tutti – alle stampe di fotografi che ne hanno immortalato il lavoroLa mostra è ad ingresso gratuito. Ingresso gratuito.