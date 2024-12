Successo per lo show di Malgioglio

È stato un successo il secondo weekend di iniziative di ’Illumina il Natale’, il programma degli eventi che caratterizzano la città fino al 6 gennaio. A Milano Marittima l’appuntamento clou è stato sabato pomeriggio con il live show di Cristiano Malgioglio, che ha acceso il numeroso pubblico che ha raggiunto il palco allestito nel centro della località per prendere parte all’evento. Il concerto è stato preceduto dal duo musicale Potara formato da Giuseppe Panza, in arte Deku, e Gioele Di Tommaso, in arte Jo Lizard. Il duo, molto conosciuto tra i giovani per i successi ottenuti sul palcoscenico di X Factor, ha miscelato brani della musica internazionale con altri del panorama musicale attuale.

Apprezzato anche il Presepe artistico che dallo scorso weekend è proiettato sulla facciata della chiesa Stella Maris di Milano Marittima, alla Terza Traversa, ideato dell’Accademia delle Belle Arti di Brera di

Milano, in occasione del Centenario di Milano Marittima del 2012. Fino al 6 gennaio 2025 dal tramonto a mezzanotte sarà possibile ammirare l’animazione multisensoriale. A Cervia invece domenica è stato acceso il grande abete rosso al centro della piazza Garibaldi.