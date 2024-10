Sui banchi della ‘Gulli’ a 50 anni dalle elementari

Si sono conosciuti sui banchi della scuola elementare ‘Gulli’ di Faenza e da allora – correva l’anno 1974 – non si sono più lasciati. L’altra mattina, per festeggiare i 50 anni di un’amicizia che ha vinto il tempo, quasi tutta la classe della maestra Vera Masoli Mattioli che, finché ha potuto ha continuato a partecipare agli incontri dei suoi ex allievi, si è ritrovata fuori dalla scuola di via Castellani. Un appuntamento deciso due anni e mezzo fa, per festeggiare un anniversario storico.

Emozionati e felici, con il permesso della dirigente scolastica Raffaella Valgimigli, i vecchi alunni della sezione D del ciclo scolastico 1974-1979 sono entrati a scuola, un po’ prima del suono della campanella per non disturbare l’ingresso dei bambini, per entrare nella vecchia classe, oggi sede della mensa. Cinque anni trascorsi nella stessa aula, al piano terra, fra risate e sgridate, ricordi indelebili che affiorano, come quando la maestra apriva la finestra e chiamava il sig. Necki della ‘cartoleria Scaioli’ all’epoca in via Castellani, per farsi portare cancelleria o quaderni per qualche bambino. E subito veniva consegnato quanto richiesto e poi i genitori passavano a pagare.

Dopo l’ingresso a scuola ognuno è tornato al proprio lavoro per poi proseguire i festeggiamenti in serata con la consueta cena annuale.