’Sulla difficoltà di dire la verità’. In scena alle 20 al Ridotto del Rasi

Oggi alle 20 al Ridotto del Teatro Rasi (in replica venerdì, sabato e domenica), dopo il successo del prologo di Polis Teatro Festival con la grande coproduzione Santa Giovanna dei Macelli, dal classico di Brecht, ErosAntEros mette al centro del German Focus del festival, un altro spettacolo tratto da un testo dell’autore tedesco: in prima nazionale, ’Sulla difficoltà di dire la verità’, basato sul saggio politico-letterario ’Cinque difficoltà per chi scrive la verità’, assieme ad alcune poesie dello stesso autore, in una forma che si concentra sul piano sonoro-vocale con la performance di Agata Tomsic e il live electronics di Davide Sacco, e sul piano visivo con la proiezione delle immagini di realtà del fotografo Michele Lapini, sensibile osservatore delle questioni sociali, ambientali e politiche che caratterizzano il mondo attuale. saggio politico-letterario di Brecht, scritto nel 1934 dopo l’avvento di Hitler al potere, è stato per il drammaturgo tedesco in esilio quasi un manuale di strategia militare attraverso cui enunciare le regole programmatiche per dire la verità ai deboli e combattere le menzogne dei potenti.

A seguire (alle 21 al Rasi, sala Mandiaye N’Diaye), tavola rotonda dal titolo ’Disinformazione e rischio democratico a un mese dal voto europeo’. Un dialogo tra Alberto Pagani e Michele Marchi / Università di Bologna DBC, Davide Sacco e Agata Tomsic / ErosAntEros, Michele Lapini / fotografo, condotto e moderato da Sara De Ponte / dottoranda in studi europei dell’Università di Genova. L’incontro è trasmesso anche in streaming sui canali del festival ed è a cura del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna e del Centro Europe Direct della Romagna.