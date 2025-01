Tempo di derby per i Blacks. Oggi a Imola per un’altra impresa

Pubblico delle grandi occasioni, un indimenticato ex e punti pesanti in palio. Ci sono tutti gli ingredienti per definire il derby tra Neupharma Imola e Blacks, in programma alle 20.30 al PalaRuggi, un vero e proprio big match dove non mancheranno le emozioni. I riflettori saranno puntati su Magagnoli, che per la prima volta affronterà la Virtus dopo aver militato per sei stagioni in maglia imolese, vestendo i gradi di capitano, al quale verrà riservato un lungo applauso. Ex di turno sarà anche Zangheri, che da Faenza è passato a Imola a dicembre. Non sarà della contesa Poletti, ancora fermo per il problema alla caviglia (lo staff medico lavora per averlo domenica con Capo d’Orlando), mentre Masciarelli si è ripreso dalla ‘scavigliata’ subita domenica a Ragusa.

Proprio il match in terra siciliana, perso dopo aver dilapidato un ampio vantaggio, darà alla Neupharma una carica superiore per ritornare in corsa per i play-in, ma i Blacks non saranno da meno, soprattutto ora che si sono lasciati alle spalle la ‘crisetta’ di fine anno, e stanno continuando a marciare in classifica. Le chiavi del match saranno la difesa su Morina e Vaulet, che viaggiano a 16.7 e a 12 punti di media, e la lotta sotto canestro dove ci sarà bisogno di un’altra ottima prestazione di Ndiaye vista l’assenza di Poletti.

"Considero la sconfitta a Ragusa soltanto un passo falso – spiega coach Luigi Garelli – perché da oltre un mese la Virtus Imola sta ottenendo buoni risultati. Ha vinto con Mestre e a Lumezzane, e con Legnano in casa ha perso soltanto negli ultimi tre minuti: proprio al PalaRuggi gioca le sue migliori partite, tenendo sempre testa all’avversario anche quando perde.

Rispetto alla gara d’andata ha gerarchie più definite, con Morina e Vaulet che stanno avendo un ottimo rendimento e sono impiegati con un alto minutaggio intorno ai 38’. Morina è esploso negli ultimi mesi ed è bravo a dare un ritmo molto alto al gioco, la squadra ha mostrato di adattarsi bene a una pallacanestro veloce. Imola ha dieci giocatori nelle rotazioni, potendo presentare molti assetti differenti di gioco; all’andata ci mise in enorme difficoltà, per vincere abbiamo dovuto compiere una incredibile rimonta. Dovremo dunque stare attenti, perché per caratteristiche la squadra è rimasta la stessa. Arriviamo da due prestazioni positive nelle quali abbiamo sopperito bene alla mancanza di Poletti, bisognerà avere lo stesso atteggiamento". l.d.f.