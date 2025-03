Terribile schianto in via Canala. Auto finisce dentro un camion. Per estrarla serve la gru

Un terribile e rocambolesco incidente stradale si è verificato ieri mattina all’incrocio tra via Canala e via San Giuseppe, dove un’auto e un autocarro di un’azienda di logistica si sono scontrati. L’impatto, avvenuto alle 8.30, avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi.

Secondo i primi rilievi della polizia locale, l’autocarro percorreva via Maccalone in direzione di via Canala e, giunto all’incrocio, ha impegnato l’area svoltando a destra. In quel momento è sopraggiunta l’auto, che procedeva su via Canala da Santerno verso Piangipane, e lo scontro è stato inevitabile, con la vettura che è letteralmente entrata nel camioncino. Alla base dell’incidente ci sarebbe dunque una mancata precedenza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che con una gru hanno sollevato e liberato l’auto dall’autocarro, e i sanitari del 118. Il giovane alla guida dell’auto, grave ma cosciente, è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena, mentre il conducente del camion, meno grave, è stato portato a Ravenna. La polizia locale ha chiuso temporanemente via Canala al traffico per consentire i rilievi. Quel tratto, in passato, era già stato teatro di gravi incidenti.