Torna oggi la pista di ghiaccio. Si potrà pattinare per due mesi

Oggi pomeriggio alle 15, in piazza Kennedy a Ravenna verrà inaugurata la nuova stagione di ’JFK On Ice’, con la grande pista per il pattinaggio su ghiaccio e lo scivolo ghiacciato dedicato ai più piccoli. La pista, di 600 metri quadrati, realizzata anche per questa edizione dalla ditta Zannoni Chiara, rimarrà aperta fino a domenica 19 gennaio e prevederà diversi piccoli eventi e promozioni durante tutto il periodo natalizio.

"Allestiamo sempre con molto piacere in città – spiega Chiara Zannoni, che gestisce l’impianto – perché la pista è sempre molto attesa ed è ormai diventato il momento che inaugura la stagione invernale e natalizia. Ringraziamo il Comune di Ravenna che in questi anni ha permesso lo sviluppo di JFK On Ice’ e Confesercenti che ha creduto nel progetto".

La pista rimarrà aperta tutti i giorni, da oggi al 19 gennaio, dalle 10 alle 24 ad esclusione del 25 dicembre e del 1° gennaio, con apertura dalle 15 alle 24, e del 31 dicembre, quando l’apertura sarà eccezionalmente prolungata fino alle 2 del mattino. I prezzi di ingresso alla pista per il pattinaggio sono di 10 euro per gli adulti, 8 euro per i bambini fino a 120 cm. L’ingresso con i propri pattini ha un costo di 8 euro, mentre l’ingresso delle scolaresche in orario scolastico è di 5 euro. Per i possessori di Carta Bianca l’ingresso è gratuito. Il presso di ingresso allo Scivolo ghiacciato, riservato ai bambini, è di 3 euro a scivolata, con un prezzo speciale di 10 euro per cinque scivolate.