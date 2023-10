Tragico incidente . Scontro tra auto e moto. Muore trentaseienne

Si chiamava Sebastian Ulmanu Florin il motociclista di 36 anni, originario della Romania e dallo scorso mese di luglio residente a Bagnacavallo (in precedenza abitava a Faenza), che nel tardo pomeriggio di ieri, lungo la Variante di Alfonsine (più o meno all’altezza di Taglio Corelli), ha perso la vita in seguito a un pauroso schianto contro un’automobile.

La vettura era condotta da un uomo di 38 anni residente a Salerno. Il terribile incidente, la cui esatta dinamica è al vaglio del nucleo Infortunistica della Polizia Locale della Bassa Romagna, si è verificato intorno alle 16.45. Il centauro era in sella ad una Honda ‘Cbr’ e procedeva lungo la circonvallazione di Alfonsine, arteria a quell’ora piuttosto trafficata, con direzione di marcia Ravenna-Ferrara. Giunto al chilometro 4.3, circa un centinaio di metri dopo il ponte sulla Canalina, per cause in corso di accertamento dal personale che fa capo alla dottoressa Paola Neri, ha urtato violentemente la parte posteriore sinistra di una Dacia Sandero che lo precedeva, e al cui volante c’era un 38enne. Un impatto devastante – avvenuto, alla luce dei rilievi, nella corsia opposta rispetto alla direzione di marcia dei due mezzi - che non ha lasciato scampo al 36enne, il quale è deceduto praticamente sul colpo. La richiesta dei soccorsi è stata pressochè immediata. Sul posto è intervenuta a sirene spiegate un’ambulanza insieme al mezzo avanzato di soccorso con a bordo il medico rianimatore, il quale non ha purtroppo potuto far altro che constatare il decesso del centauro.

L’automobilista è invece rimasto illeso. In un primo momento era decollato anche l’elicottero di Bologna Soccorso, che è pero interrotto la missione dopo pochi minuti di volo, ossia non appena all’equipaggio è stato comunicato che il motociclista non ce l’aveva fatta. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi di legge e la successiva rimozione dei due mezzi coinvolti (la moto e l’auto sono state poste sotto sequestro), un tratto della Variante, a quell’ora piuttosto trafficata in particolare in direzione nord, è stato interdetto alla circolazione, con la stragrande maggioranza dei veicoli che è ha effettuato inversione di marcia per poi percorrere strade alternative. La Polizia Locale della Bassa Romagna è alla ricerca di eventuali testimoni in grado di fornire informazioni che potrebbero rivelarsi utili ai fini dell’esatta ricostruzione della dinamica del sinistro. Il numero verde da contattare è l’800 072525, attivo dalle 7 del mattino all’una di notte.

Luigi Scardovi