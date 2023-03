Tre operai per il settore termoidraulico

Tre operaie settore termoidraulico

Scadenza il 5 aprile 2023.

Ecis Global srl, azienda ravennate con esperienza quarantennale nel settore degli impianti idraulici civili ed industriali, ricerca operaie idraulici qualificati e specializzati per assunzione immediata con contratto a tempo determinato. Lo scopo finale è quello dell’assunzione a tempo indeterminato. L’orario di lavoro è tempo pieno e il luogo di lavoro è Ravenna. L’annuncio è rivolto, naturalmente, a candidati ambosessi e prevede anche la ricerca di un capocantiere esperto nel settore idraulico. La qualifica Istat del lavoro è quella di idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas. L’azienda invita a non candidarsi se non in possesso del profilo conforme alla richiesta.