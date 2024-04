Tris di eventi al Socjale

Ad aprile tre eventi, fuori programma, al teatro Socjale di Piangipane, tutti in programma alle 21. Si comincia domani con ’Socjale night fever, dilettanti allo sbando’. Si tratta della tradizionale serata, patrocinata dal Comune, il cui ricavato viene devoluto alle associazioni ’Auxilia’ e ’Il volo di Martina’.

Quest’anno i protagonisti si sottoporranno al giudizio del pubblico e della giuria interpretando canzoni degli anni 70 e 80. Con la regia di PierMichele Germanò e la conduzione di Daniele Perini si sfideranno, dal vivo, medici, primari ospedalieri, avvocati, politici locali e imprenditori tra i quali ricordiamo Luca Casadio, Luca Pellegrino, Maurizio Rivalta, Stefano Castronovo, Giannantonio Mingozzi, Elia Graziani, Giacomo Sebastiani, Beppe Baracca, Federica Laura Costa, Monia Morigi. Saranno accompagnati dal gruppo ’Sax and love’, formato da Dario Bonetti alle tastiere, Emanuele Fregola alla batteria, Alessandro Rondinelli alla chitarra, Mario Balducci al basso, PierMichele Germanò al sax. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Sabato sera invece al Socjale toccherà a Stef Burns, il chitarrista americano da anni con Vasco Rossi: suonerà con Juan Van Emmerloot (batteria e voce) e Paola Zadra (basso e voce). Infine mercoledì 24 aprile ecco il batterista americano Will Hunt, già con Evanescence, Vasco Rossi, Heroes and Monster, per un tributo ai Nirvana di Kurt Cobain. Sul palco ci saranno anche Clayton Sturgeon (voce e chitarra) e Steve Armeli (basso).