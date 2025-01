Trovare lavoro come gruisti. Una carriera ad alta quota

A Ravenna, il nuovo anno si apre con un’opportunità unica per chi desidera avviare una carriera solida e specializzata: venerdì 10 gennaio, alle 14.30, il Centro per l’Impiego di via Teodorico 21 accoglierà la quarta edizione del Baldini Training Camp. Questo percorso di formazione gratuito, promosso dalla Baldini Group, offre la possibilità di apprendere una professione richiesta e di inserirsi in un settore in continua crescita.

Baldini Group è un nome che, nella zona, non ha bisogno di presentazioni. Da piccola impresa locale, l’azienda è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento per il soccorso stradale, il noleggio di gru e piattaforme, i trasporti eccezionali e l’autodemolizione. Oggi può contare su oltre 150 professionisti, una flotta di 200 veicoli e sedi operative distribuite tra Ravenna, Faenza, Forlì, Cesena e Bologna. L’obiettivo è chiaro: formare nuovi talenti per consolidare la propria posizione in un mercato sempre più competitivo.

Il Baldini Training Camp rappresenta molto più di un semplice corso. Si tratta di un percorso formativo strutturato, che in sole 54 ore consente ai partecipanti di acquisire le competenze fondamentali per operare con gru e piattaforme elevabili. La formazione è suddivisa tra lezioni teoriche serali e pratiche al sabato mattina, tutte svolte a Ravenna. Al termine, i partecipanti otterranno tre attestati validi a livello nazionale: Gru su autocarro, indispensabile per chi lavora in cantieri edili o logistici; gru mobili, utilizzate per movimentare carichi in quota; Ple (piattaforme di lavoro elevabili), per garantire sicurezza nelle operazioni aeree.

Questa esperienza non si conclude con la formazione. I partecipanti più promettenti avranno infatti l’opportunità di essere assunti da Baldini Group. Le prospettive sono molteplici: dalla logistica industriale e portuale al soccorso stradale, passando per l’edilizia e i trasporti eccezionali. Vi è inoltre una sensibilità particolare verso la parità di genere, offrendo un corso aggiuntivo di difesa personale a tutte le partecipanti. Una scelta che punta a incoraggiare una maggiore partecipazione femminile in settori tradizionalmente dominati dagli uomini. Con 12 posti disponibili, i requisiti includono la maggiore età, una buona conoscenza dell’italiano, la patente B e caratteristiche personali come resistenza fisica e disponibilità a orari irregolari. L’esperienza nella meccanica automobilistica rappresenta un valore aggiunto.