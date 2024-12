Tutta la magia di Bono

Dopo numerosi sold out in tutta Italia, oggi alle 21 arriva al Teatro Masini di Faenza lo show del giovane talento della magia Luca Bono diretto da Arturo Brachetti applaudito già da oltre 38mila spettatori. Ne L’Illusionista il giovanissimo Luca Bono, ripercorre con sincerità e passione il proprio percorso umano e professionale, tra grandi illusioni, close up, manipolazione e coinvolgimento del pubblico: una formula originale e inedita per i palcoscenici teatrali che stupisce, emoziona, diverte e cattura gli spettatori di tutte le età. Dimenticate il classico mago con cilindro, bacchetta e frac, perché Bono è sì uno straordinario illusionista, ma soprattutto un ragazzo normale in grado di fare cose eccezionali. All’apertura del sipario le arti magiche trasformeranno la sua apparente normalità in una grande dimostrazione di talento con stile personale e accattivante.

In scena assisteremo ad un percorso spettacolare e tecnologico tra illusioni di grande effetto scenico ed emotivo, manipolazione di oggetti e close up. Ma non si tratta di uno show di sole illusioni, bensì di un lavoro teatrale autobiografico con un messaggio forte: mai smettere di inseguire i propri sogni. Prezzi: 28 euro (settore unico adulti); 15 euro (settore unico per ragazzi fino a 12 anni). Biglietti online: Vivaticket.