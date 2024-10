"Ugolini con Miccoli, che gaffe"

Di certo Valentina Palli, sindaca del Pd di Russi, quella vicenda non l’ha dimenticata. Nel corso di un’assemblea il geologo Claudio Miccoli ha rivolto insulti sessisti alla sindaca durante convegno sul clima. Ieri la sindaca, vedendo Miccoli a fianco della candidata alla presidenza della Regione Elena Ugolini (sponda centrodestra), ha rispolverato l’argomento.

"’Per me era attaccata da una crisi di depressione post parto visto che aveva avuto un bambino da poco perché dire una cosa del genere uno bisogna che non abbia il totale equilibrio mentale in quel momento lì’ – è la frase pronunciata da Miccoli ricordata da Palli nel suo post –. Queste sono le parole che mi rivolse pochi mesi fa l’uomo che è seduto accanto alla candidata Presidente dell’Emilia-Romagna. Guardo questa immagine (da sinistra Miccoli e Ugolini) con sgomento perché le possibilità sono due. La prima è che Ugolini - donna - non reputi gravi queste offese che, rivolte alla mia persona, attaccano la dignità di tutte le donne, madri e non, che ogni giorno lottano contro le medesime infamie".

La seconda "è che ritenga che l’opportunità politica superi il principio di tutelare le donne, sempre e comunque, da situazioni come queste. Sono amareggiata e incredula. Chi si candida a governare una regione come la nostra, che fa della parità un proprio baluardo e del rispetto della persona un fondamento del proprio quotidiano, dovrebbe scegliere con maggiore attenzione chi fare sedere al proprio fianco".